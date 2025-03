Iva Zanicchi e Katia Ricciarelli, gli amori che hanno segnato le loro vite

Katia Ricciarelli e Iva Zanicchi si raccontano a cuore aperto a Verissimo, ripercorrendo la loro infanzia, gli amori e i momenti più significativi delle loro vite.

Katia ricorda la sua infanzia: "È stata non umile, meno ancora. Però mi è sembrata straordinaria perché avevo l’amore della mamma e delle sorelle. Quando mamma è morta, ho continuato a telefonarle per un po'. Era l’abitudine".

Iva, invece, racconta: "Mio padre non ha mai creduto nella mia carriera. Mi disse: Se stai a casa, ti compro una macchina per fare le maglie. Ma la passione per la musica era troppo forte".

Le due cantanti ripercorrono anche le loro vite sentimentali, ricordando le loro prime esperienze: "Mia mamma ci metteva paura sugli uomini. Sono arrivata vergine a 26, 27 anni, poi ho recuperato alla grande", rivela Katia, che confessa: "Volevo arrivare al matrimonio illibata, poi a Milano ho incontrato quell’ometto lì e sono rimasta incinta".

Katia, invece, parla dei suoi grandi amori, da José Carreras a Alberto Sordi, fino a Pippo Baudo: "Con José è stato un grande amore, 13 anni insieme. Pippo è stato il grande amore della mia maturità. Mi sarebbe piaciuto invecchiare con lui, ma il destino non ha voluto".