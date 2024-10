Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 1 ottobre su Canale 5, Emir minaccia Hakan dicendogli che potrebbe fare del male a suo fratello Safak se continua a non eseguire i suoi ordini.

Nel frattempo, Kemal rivela a Zehir il suo intento di fidanzarsi nuovamente con Asu. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'1 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

