Endless Love, perché non va in onda il 25 aprile

Endless Love non andrà in onda giovedì 25 aprile: scopriamo perché e quando ricomincia la serie turca

La serie turca Endless Love non va in onda giovedì 25 aprile. Scopriamo perché Endless Love non va in onda e quando ricomincia la serie turca di Canale 5.

Perché Endless Love non va in onda il 25 aprile

Endless Love non andrà in onda nel pomeriggio di giovedì 25 aprile perché al suo posto sono previste nuove puntate de la soap La promessa.

Ma i fan di Endless Love non dovranno attendere a lungo perché la serie turca di Canale 5 tornerà con una nuova puntata venerdì 26 aprile.

Endless Love ricomincia il 26 aprile

Nella puntata in onda venerdì 26 aprile, Asu fa credere a Nihan di aver passato la notte insieme a Kemal, al quale invece dice di averle raccontato la verità, per evitare malintesi.

Nihan si reca sul luogo del delitto, dove ha un appuntamento con il padre, ma al suo posto arriva Kemal, speranzoso di scoprire finalmente perché Nihan l'ha lasciato per stare con Emir.

Tarik, convinto di andare a firmare il contratto con il proprietario, viene prelevato da uno scagnozzo di Tufan che investe Onder.

