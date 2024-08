Endless Love, perché non va in onda lunedì 12 agosto

Novità in arrivo per gli appassionati di Endless Love (Kara Sevda), la serie turca basata sugli intrighi amorosi che ruotano attorno alla vita di Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin ( Neslihan Atagül). A partire da lunedì 12 agosto, la dizi non andrà in onda per due settimane e riprenderà la consueta programmazione, dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5, da lunedì 26 agosto. Bisognerà dunque attendere, anche se solo per pochi giorni, per scoprire se Ozan e Zeynep riusciranno a lasciare il Paese come previsto e se Asu riuscirà ad allontanare Kemal da Nihan. Supportata da Emir e all'insaputa di tutti gli altri, la coppia di giovani sposi ha infatti deciso di allontanarsi da Istanbul per iniziare una nuova vita: in questo modo, il figlio di Zeynep potrà crescere al sicuro, mentre Ozan avrà modo di dimostrare tutto il suo valore anche lontano da casa.

Situazione ben diversa per Kemal, intenzionato a sposare Asu nonostante l'amore provato per Nihan. Durante la festa di fidanzamento, l'ultimo atto della puntata andata in onda venerdì 9 agosto, le due donne hanno un confronto e Asu promette a Nihan che non si separerà dal suo futuro marito per nulla al mondo. In realtà, Asu è costretta ad assecondare i ricatti di Emir, in quanto l'uomo (a differenza di Kemal) ha già scoperto la sua vera identità. Qui in alto è possibile rivedere la puntata in onda venerdì 9 agosto su Canale 5.

