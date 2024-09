Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda sabato 7 settembre su Canale 5

Nella puntata di sabato 7 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal si trova a casa dei genitori e discute con Zeynep. Dopo aver smesso di piangere, la ragazza prende la figlia di Emir e torna a casa con un taxi. Ayhan va a cercare Kemal per intimargli di riportare al direttore del carcere la moglie e il figlio che lui tiene nascosti. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE