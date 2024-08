Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa venerdì 9 agosto su Canale 5, Asu è impegnata nei preparativi per la sua festa di fidanzamento con Kemal. Nihan non vorrebbe partecipare al ricevimento, ma viene costretta da Emir. Durante la festa, Asu ha intenzione di allontanarsi di nascosto per incontrare Emir, accettando così le condizioni del ricatto. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 9 agosto in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10.

