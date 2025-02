L'ultimo episodio della se rie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5, vede la morte di Kemal Soydere. L'amato personaggio della dizi, interpretato dall'attore Burak Özçivit, continua la battaglia personale con Emir, il quale sembra più determinato che mai a portargli via ogni cosa. Con uno stratagemma, Emir riesce a prendere in ostaggio Nihan, Ayhan e Zehir. Solo a questo punto si reca in ospedale per farsi curare il problema alla gamba prima che sia troppo tardi. Qui, però, convince proprio Kemal a farlo fuggire, promettendogli in cambio di liberare tutti. In una continua corsa contro il tempo, Kemal trova Nihan legata accanto a una bomba a orologeria. Raggiungerla, però, sembra impossibile in quanto Emir ha distribuito in tutta la zona delle mine pronte a esplodere. Nel tentativo di raggiungere l'amata moglie, Kemal finisce proprio su una di queste: sa che non appena alzerà il piede, salterà in aria. Di fronte a un Kemal inerme, Emir interviene in tempo per disinnescare la bomba e portare via Nihan, ma durante la fuga la ragazza tenta di raggiungere il marito e involontariamente fa finire anche Emir su una mina. Dopo aver chiamato la polizia, Nihan assiste alle operazioni degli artificieri, i quali riescono a disinnescare la mina su cui si trova Emir, ma non possono nulla contro quella di Kemal. Non avendo più scelta, dunque, il giovane trova un modo per assicurarsi che Nihan e Deniz siano al sicuro da Emir, per sempre. In Kemal, però, sopravvive una certezza confermata anche in un'ultima lettera lasciata alla sua Nihan: il loro amore non avrà mai fine.

