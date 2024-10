L'ultimo episodio della serie turca Endless Love, in onda giovedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 24 ottobre in prima serata su Canale 5, Emir sospetta che Kemal possa aver letto il diario scritto da Nihan e, dopo averlo trovato, lo getta. Emir scopre che Asu gli ha mentito: la sera prima dell'incidente, Kemal non era a casa con lei. Emir va dalla sorella e la minaccia. In quel momento, arriva Kemal e tenta di uccidere Emir soffocandolo, ma Asu lo convince a non farlo. Emir lascia che Kemal raggiunga la stanza di Nihan e, grazie a una telecamera nascosta, ascolta la conversazione tra i due.

Kemal e Nihan parlano della figlia: Kemal è disposto a far finta di non sapere la verità per evitare momentaneamente ripercussioni da parte di Emir. Leyla decide di lasciare la casa a Emir e di tenere le azioni per sostenere Kemal all'interno dell'azienda. Kemal ha sempre più sete di vendetta nei confronti di Emir, e cerca in ogni modo di distruggerlo. Zeynep trova lavoro in una caffetteria e Hakan le chiede di andare a vivere a casa sua. Inizialmente Zeynep rifiuta, ma quando scopre che lui è in possesso del bottone rinvenuto nella stanza di ospedale dove è stato ucciso Ozan, decide di accettare.

Guarda nel video qui sopra la puntata serale integrale del 24 ottobre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì, alle 14.45 il sabato.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE