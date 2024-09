Endless Love: dopo Fekeli in Terra Amara, Kerem Alışık interpreta Ayhan

Dopo aver interpretato Ali Rahmet Fekeli in Terra amara, Kerem Alışık debutta con un nuovo personaggio nella serie turca Endless Love (Kara Sevda). Nell'episodio in onda lunedì 2 settembre su Canale 5, l'attore è Ayhan Kandarli, un detenuto che sconta la pena nello stesso carcere in cui si trova Kemal.

Ayhan è un imprenditore che salva Kemal da un'aggressione. Nelle prossime puntate, il personaggio interpretato da Kerem Alışık conoscerà anche Leyla durante un incontro fortuito che avviene mentre va a a cercare Kemal per intimargli di riportare al direttore del carcere la moglie e il figlio che lui tiene nascosti.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 2 settembre, con la prima apparizione di Ayhan Kandarli in Endless Love. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì anche in prima serata alle 21.20 e il weekend alle 14.45.

