N ella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 2 settembre su Canale 5, Kemal affronta delle difficoltà in carcere: è evidente che qualcuno ce l'ha con lui e per questo si mette nei guai, viene accusato di creare disordini e di conseguenza finisce rinchiuso in una cella di isolamento. Intanto, Emir si risveglia in un letto di ospedale e scopre che forse non potrà più camminare a causa della pallottola che l'ha colpito. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 2 settembre in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e anche alle 21.20 in prima serata il venerdì.

