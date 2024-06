Endless Love, il bacio tra Nihan e Kemal

Nella puntata di Endless Love in onda venerdì 31 maggio in seconda serata su Canale 5, Kemal e Nihan si scambiano un romantico bacio

Nihan è stata rapita dagli uomini di Taren. Quest'ultimo minaccia di uccidere Nihan per vendicarsi di Emir dopo l'omicidio di sua moglie Karen.

Kemal riesce a salvare Nihan prima di Emir e i due scappano insieme. Dopo essere fuggiti, Kemal e Nihan si baciano. "Lo sapevo che saresti venuto, io non posso vivere senza di te", dichiara Nihan a Kemal prima di baciarlo. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata serale del 31 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il venerdì anche in seconda serata e il weekend alle 14.45.

