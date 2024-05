Endless Love, le anticipazioni del 9 maggio

Nella puntata in onda giovedì 9 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Kemal mette in trappola, con l'aiuto di Zehir, i due uomini che lo avevano assalito, e li porta al commissariato perché si costituiscano. Emir va a casa di Leyla, dichiarando di essere a conoscenza che è la sorella di Vildan, e quindi la zia di Nihan. Le chiede di rivelargli tutti i suoi segreti o la farà perseguitare dalla stampa. Leyla lo caccia via bruscamente, racconta l'accaduto a Kemal e quest'ultimo le consiglia di rivelare immediatamente tutta la verità a Nihan. Ma prima che la ragazza raggiunga casa di Leyla, Emir mette lei e Ozan a conoscenza del segreto. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

