Endless Love, il riassunto della settimana dal 13 al 19 maggio

D urante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 13 al 19 maggio su Canale 5, Emir, desideroso di vendetta contro Kemal, inganna Zeynep al cinema e la convince a concedersi a lui, rivelando poi di far parte di un piano di vendetta contro Kemal. Dopo aver appreso la verità su Emir, Zeynep decide di rivelare tutto a Kemal, ma una chiamata da Asu la dissuade dal farlo. Intanto, la stampa mette pressione su Emir, che incarica Tarik di convincere il villaggio a ritirare le accuse. Infine, Nihan trova una chiavetta nello studio di Emir, contenente una registrazione tra Karen e un uomo. Kemal e Nihan partono alla ricerca della ragazza dopo aver scoperto che si è trasferita con il suo nuovo marito. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 13 al 19 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

