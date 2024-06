Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda domenica 9 giugno su Canale 5

Nella puntata di domenica 9 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan cerca di rassicurare Ozan: non ha commesso alcun omicidio quindi può affrontare la verità, che sarebbe liberatoria per tutti; lui però, terrorizzato, si rifiuta di aiutarla. Leyla scopre che i suoi sospetti erano fondati: ci sono state delle irregolarità nell'asta, che dovrà essere annullata e nuovamente bandita. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.40.

