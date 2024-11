Nella puntata di venerdì 8 novembre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, dopo aver rintracciato il medico le cui impronte sono state trovate sul bottone della scena del crimine, Nihan e Kemal lo interrogano. Poco dopo, Nihan e Kemal passano uno splendido pomeriggio insieme a preparare la torta di compleanno di Deniz per la festa dell'indomani. Il giorno della festa, Nihan è tesa perché non sa se il piano di Kemal per far allontanare Emir funzionerà, ma quando l'uomo riceve una telefonata ricattatoria da Sallabas, lascerà la festa in onore di Deniz in fretta e furia. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato.

