Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 7 novembre in prima serata su Canale 5

Emir in una scena di Endless Love

Nella puntata di giovedì 7 novembre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Hakan informa Zeynep che presto avrà accesso alle impronte digitali sul bottone, il che gli permetterà di identificare l'assassino e scoprire il legame con Emir.

Nel frattempo, Kemal si reca a casa dei genitori e cerca nella stanza di Zeynep la camicetta da cui manca un bottone.

Nihan comunica al marito che non si lascerà più intimidire dalle sue minacce. Emir, però, risponde che non esiterà a farla passare per una persona instabile. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il giovedì e il venerdì alle 21.20 in prima serata e alle 14.45 il sabato.

