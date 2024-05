Endless Love, le anticipazioni del 6 maggio

Nella puntata in onda lunedì 6 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Emir decide di raccontare a Nihan che sua madre in passato ha tentato il suicidio e le spiega di non averglielo mai rivelato prima per volontà del padre.

Zeynep si trova tra due fuochi, Ozan e Salih, ma nessuno al momento sembra avere le attenzioni della ragazza. Kemal, una volta dimesso, riceve prima la visita di Nihan, che costringe ad andare via, e poi quella di Asu. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

