Nella puntata di venerdì 5 luglio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir ha in mente un piano: fingendo un guasto alla macchina, ricrea una situazione romantica che Nihan aveva vissuto tempo prima con Kemal. I due si ritrovano allora a mangiare un piatto di pasta in una casetta di campagna. Kemal li segue a distanza e rimane particolarmente colpito nel vedere Nihan ed Emir così vicini come forse mai prima d'ora. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

