Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda venerdì 4 ottobre in prima serata su Canale 5

Nella puntata di venerdì 4 ottobre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Zeynep, disperata, chiede conforto e aiuto a Tarik perché teme che Nihan scopra la verità sulla morte di Ozan.

Kemal riceve la visita di un inviato della banca che gli comunica che tutte le sue transazioni sono messe sotto controllo per cercare eventuali irregolarità. Kemal vuole assolutamente scoprire chi stia tramando alle sue spalle e i sospetti cadono su Asu.

Emir ricatta Kemal mentre Zehir sospetta che sia Tarik il doppiogiochista e per farlo venire allo scoperto gli affida un fascicolo strettamente riservato. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

