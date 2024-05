Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda venerdì 31 maggio su Canale 5

Nella puntata di venerdì 31 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan è stata rapita e rinchiusa in un magazzino abbandonato da un gruppo di uomini pagati da Taner. L'uomo intende vendicarsi di Emir.

Sia Kemal che Emir, consapevoli del rapimento, portano avanti una corsa contro il tempo per cercare di scoprire dove si trova esattamente Nihan. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì in seconda serata e il sabato alle 14.30.

