Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda venerdì 31 gennaio su Canale 5

Nella prossima puntata di venerdì 31 gennaio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, l'edificio abbandonato è circondato dalla polizia: Emir viene ferito ad una spalla ma riesce comunque a fuggire. E tutti sanno che finché non verrò catturato, il rischio resta ancora altissimo per tutti. Endless Love va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

