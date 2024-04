Endless Love, le anticipazioni del 3 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nella puntata in onda mercoledì 3 aprile, Nihan consiglia al fratello, innamorato di Zeynep, di lasciar perdere la ragazza in quanto sorella di Kemal. Nihan manda un messaggio a Kemal chiedendogli di incontrarsi davanti a un murale dove anni prima gli aveva dichiarato il suo amore. Lui la osserva dall'auto e aspetta che lei vada via.

Nihan scopre che la casa in cui avrebbe voluto andare a vivere con Kemal è ora in vendita, ed Emir, ignorando le ragioni del suo interesse, decide di comprargliela. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

