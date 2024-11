Nella puntata di venerdì 29 novembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Hakan informa Emir sulle intenzioni di Mercan.

Si chiude in ufficio per monitorare a distanza l'incontro tra Ali e Tufan, per poi farsi seguire inutilmente da Mercan in una casa, fingendo di cercare Asu.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, in prima serata il giovedì alle 21:20 e il sabato alle 14.45.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE