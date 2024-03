Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda venerdì 29 marzo su Canale 5

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda venerdì 29 marzo, mentre la famiglia Soydere è radunata al completo, Tarik mostra insofferenza nei confronti di Kemal, e annuncia che diventerà un barbiere personale per incrementare gli affari.

Nihan dichiara al marito, dopo un acceso scontro, che accetterà la proposta di Kemal di dipingere un murale nella sua azienda. Quando però Kemal la trova pronta ad iniziare i lavori con la sua squadra, le chiede di interromperli, per rispettare la sua richiesta di restare lontani.

Asu è delusa dal comportamento di Kemal, che la sta estromettendo sempre di più da affari e vita privata. L'uomo la invita a cena dai suoi genitori per farsi perdonare. Vildan incontra Galip per chiedergli aiuto e gli racconta del ricatto di cui Emir e' vittima da anni e di conseguenza l'intera famiglia. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

