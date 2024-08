Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 29 agosto su Canale 5

Nella puntata di giovedì 29 agosto di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir si accorda con un medico per risolvere definitivamente il problema della gravidanza di Nihan. La donna, in stato di incoscienza, viene preparata per l'intervento chirurgico.

Ozan si trova in prigione in preda ad una sensazione di profondo sconforto che preoccupa la sua famiglia.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

