Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda giovedì 28 novembre in prima serata su Canale 5

Nella puntata serale di giovedì 28 novembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Mercan comincia a sospettare che Emir sia responsabile della sparizione di Kemal quando scopre che le sta mentendo spudoratamente.

Kemal è tenuto prigioniero da un uomo di Emir, ma i suoi amici si sono già mobilitati per trovarlo e portarlo in salvo. Zehir e Ayhan vengono infatti aiutati da Nihan per andare a liberare Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche in prima serata e il sabato alle 14.45.

