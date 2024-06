Nella puntata di venerdì 28 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan sorprende Zeynep in camera di Emir durante la notte. L'uomo, per sviare i suoi sospetti, le fa credere che Zeynep sia entrata in camera per recuperare la pistola di Kemal. La ragazza sta al gioco, e poi sfrutta la stessa scusa per Kemal che, mentre spiava la camera di Emir dal giardino, l'aveva vista entrare e si era allarmato. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

