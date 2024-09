Nella puntata di venerdì 27 settembre in prima serata di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir sta consegnando una valigetta con del denaro a Reshat: vuole farlo partire dopo che ha tradito Kemal. Contemporaneamente, Galip, che ha accettato di essere complice del figlio per inscenare il proprio rapimento, si fa trovare da Kemal nel magazzino di Zehir utilizzato come finta location dei sequestratori. Intanto Nihan si è fatta accompagnare in un magazzino, dove sta avvenendo l'incontro tra Emir e Reshat. Kemal e Zehir ricostruiscono il meccanismo della trappola che ha incastrato Kemal: i loro nemici hanno falsificato in qualche modo la firma di Zehir, intestandogli il magazzino dove era nascosto Galip. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

