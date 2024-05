Endless Love, le anticipazioni del 27 maggio

Nella puntata di lunedì 27 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir ormai non si fida più di Tufan e incarica Tarik di tenerlo d'occhio. Kemal cerca di mettere in guardia suo fratello, prova a fargli capire che Emir vuole incastrarlo ma Tarik non ascolta ragioni. Banu chiede a Tarik di parlare dei problemi con suo fratello, ma l'uomo, reticente, le dice solo che Kemal gliene vuole perché non dipende più da lui. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì a mezzanotte e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE