Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda mercoledì 2 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di mercoledì 2 luglio di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sinan dichiara il suo amore a Jale.

La forza di una donna: cosa succede il 2 luglio

A Jale viene recapitato nel suo studio in ospedale un bellissimo mazzo di fiori che le è stato inviato da Sinan, accompagnato da un biglietto che è una vera e propria dichiarazione d'amore. Yeliz e Bahar vanno a mangiare insieme fuori e durante il pranzo Yeliz cerca di convincere l'amica a leggere i messaggi contenuti nel telefono di Sarp. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

