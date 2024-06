Nella puntata di giovedì 27 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal segue NIhan ed Emir per avere conferma della sua sensazione che la ragazza gli stia mentendo sul suo non essere più interessata a lui. Emir sta infatti ricattando la ragazza, costringendola a interpretare in modo convincente sotto gli occhi di tutti il ruolo di moglie. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

