Endless Love, le anticipazioni del 26 maggio

Nella puntata di domenica 26 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Nihan esprime a Kemal il suo desiderio di incontrarlo. L'uomo la porta in un luogo segreto, nel quale le dichiara ancora una volta il suo amore, manifestando allo stesso tempo una ferma opposizione ad accettare la natura clandestina della loro relazione. Kemal chiede in seguito a Zehir di metterlo in contatto con il suo uomo più fidato perché si introduca in casa di Tufan. L'uomo assoldato da Kemal fa in modo che Tufan capisca di essere spiato dallo stesso Kemal. Tufan confesserà la sua preoccupazione telefonando ad un uomo misterioso. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì a mezzanotte e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE