Asu in una scena di Endless Love

Nella puntata di martedì 23 luglio di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Asu chiede aiuto a suo zio Hakki per porre fine alla "guerra" e consegnare le prove in loro possesso a Kemal: così facendo Emir finirebbe in prigione e Kemal smetterebbe di dare la caccia ad Asu. I piani, però, non vanno secondo le previsione e la ragazza decide di agire in autonomia. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

