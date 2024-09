Nella puntata di domenica 22 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, mentre si avvicinano i preparativi per il matrimonio di Asu e Kemal, quest'ultimo è assalito dai dubbi sulla decisione imminente. Nella famiglia Soydere sembra tornare la serenità, e Kemal propone al fratello Tarik un impiego onesto. Dopo le rivelazioni del medico di sua madre, Emir affronta Galip il quale cerca di persuadere suo figlio a non agire contro di lui, perché un attacco alla sua persona sarebbe un attacco a tutto l'impero di famiglia. Senza preavviso, Nihan si presenta alla porta di Leyla con Deniz e poco dopo anche Kemal si aggiunge alla compagnia. Nihan teme che Emir sospetti di lei, e che abbia scoperto che sta aiutando Kemal nelle indagini sulla morte di Ozan. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE