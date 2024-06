Nella puntata di sabato 22 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal vede Nihan cambiata: non sa che Emir ha trovato il loro nascondiglio e ha minacciato, in sua assenza, la sua amata di ucciderlo. Nihan, per salvare Kemal, ha deciso di tornare per sempre con suo marito, ma ha chiesto in cambio ad Emir un solo giorno ancora con Kemal. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il weekend alle 14.40.

