Nella puntata di sabato 21 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, la fotografa consegna a Nihan tutto il materiale in suo possesso, e lei lo inoltra a Kemal. Dopo aver esaminato velocemente le foto, Kemal le mostra a un ex poliziotto forense. La madre di Emir viene riportata a casa: tutti scopriranno che non è morta ma che è stata tenuta in stato vegetativo per 25 anni. Galip ammetterà di aver detto che era morta e di aver falsificato i documenti medici dato che il tentativo di suicidio della moglie avrebbe danneggiato la sua immagine. Emir scopre che dietro al ritorno della madre a casa si nasconde Kemal, e gli giura vendetta. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

