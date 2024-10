Nella puntata di lunedì 21 ottobre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Emir sospetta che Kemal e Nihan fossero insieme la sera prima dell'incidente, ma Asu interviene per proteggere il marito. Kemal è molto nervoso e si sente fortemente in colpa per quello che è successo, ma sia Leyla che Vildan lo convincono a mantenere la calma e a non dire a Emir che sa di essere il padre di Deniz.

Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì anche alle 21.20 e il sabato alle 14.45.

