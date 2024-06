Nella puntata di giovedì 20 giugno di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal ha studiato un piano di fuga nei minimi dettagli. Insieme a Nihan si è rifugiato in un posto segreto e nessuno conosce la posizione della casa. Grazie all'aiuto dei suoi complici sempre fedeli, Kemal ha anche disseminato una serie di falsi indizi per fare in modo di depistare Emir. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì in seconda serata e il weekend alle 14.40.

