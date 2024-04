Endless Love, le anticipazioni del 15 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nell'episodio in onda lunedì 15 aprile, Emir cerca di rintracciare la moglie, che ha però il telefono spento. Venuto a sapere, grazie ad Asu, che Nihan si era recata presso la fondazione "Figli del sole", Emir raggiunge immediatamente la struttura. Qui scopre l'esistenza di una deviazione non ben segnalata, presso la quale si perdono diversi automobilisti diretti verso la strada principale. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

