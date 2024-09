Kemal in una scena di Endless Love

Nella puntata di sabato 14 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal diventa sempre più sospettoso riguardo alla morte di Ozan e affida a Zehir il compito di indagare.

Kemal teme che qualcuno in prigione possa aver avvelenato Ozan per farlo trasferire in ospedale. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 il giovedì e il venerdì, alle 14.45 il sabato e la domenica.

