Nella puntata di giovedì 14 novembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal ha contattato la polizia per far arrestare Zeynep, ma durante la conversazione viene assalito da dei dubbi. Si rende conto che sua sorella potrebbe non aver mentito e che potrebbe non essere stata lei a uccidere Ozan, anche se ha tentato di soffocarlo.

Emir rientra nell'appartamento e trova Asu, ma Zeynep è scomparsa. L'uomo ordina così a Tufan di rintracciare Zeynep. Endless Love è in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45.

