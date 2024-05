Endless Love, le anticipazioni del 14 maggio

Endless Love, anticipazioni della puntata del 14 maggio

Nella puntata in onda martedì 14 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, dopo che Emir le ha detto di averla usata per i suoi scopi, Zeynep si sfoga con Asu e sembra intenzionata a vendicarsi raccontando tutto a Kemal. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, il venerdì alle 23.45 e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE