Nella puntata di mercoledì 11 settembre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Kemal non ha alcuna intenzione di arrendersi fino a quando non scoprirà la verità e, per questo motivo, mantiene sotto costante sorveglianza la casa di Nihan. Contemporaneamente, cerca di persuadere Hakan che Ozan non si è suicidato, ma il poliziotto gli presenta delle prove che lo inducono a dubitare delle proprie convinzioni. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, il sabato e la domenica alle 14.45.

