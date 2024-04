Endless Love, le anticipazioni del 10 aprile

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Nella puntata in onda mercoledì 10 aprile, Galip riconosce i meriti di Kemal e gli errori di Emir, accusando il figlio di essere distratto da questioni personali piuttosto che pensare al lavoro. Emir, però, sembra avere un piano per incastrare Kemal. Infine, la proprietaria della casa contesa tra Emir e Kemal si rivela essere un'amica d'infanzia di Leyla e accetta l'offerta di quest'ultimo. Leyla si dimostra così leale nei confronti di Kemal. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

