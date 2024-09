Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Endless Love, in onda martedì 1 ottobre su Canale 5

Leyla in una scena di Endless Love

Nella puntata di martedì 1 ottobre di Endless Love (Kara Sevda), la serie tv turca di Canale 5, Zehir informa Kemal che l'acquisto del terreno è concluso, ma il proprietario dell'immobile insiste per incontrarlo prima.

Nel frattempo, Ayhan e Leyla proseguono le indagini su Asu e sono diretti all'ospedale per ottenere il certificato di nascita della ragazza. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì, alle 21.20 in prima serata il venerdì, alle 14.45 il sabato.

