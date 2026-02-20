L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico, il bimbo trapiantato con un cuore danneggiato, annuncia in diretta a Dritto e Rovescio insieme alla madre Patrizia Mercolino che inizieranno le terapie per alleviare le sofferenze del bambino dopo che il comitato di esperti ha stabilito che non è più operabile.

L'avvocato spiega: "Purtroppo oggi abbiamo preso le cartelle cliniche, i pareri del gruppo interdisciplinare, le abbiamo sottoposte al nostro team medico legale. Una volta tolta la sedazione a Domenico, non si è svegliato, quindi avendo valutato che è sicuramente una prognosi certamente senza ombra di dubbio infausta, un paio d'ore fa ho mandato una PEC al Monaldi, dove per volontà della famiglia abbiamo fatto una richiesta di PCC che è la pianificazione condivisa delle cure".

L'avvocato spiega: "È un istituto introdotto nel 2017 e, ci tengo a precisare, non si parla di eutanasia, ma per evitare l'accanimento terapeutico, è volto a spostare tutta la terapia clinica dalla guarigione soltanto all'alleviamento delle sofferenze". Petruzzi aggiunge: "Il Monaldi dopo un'ora ha accettato e domani ci sarà il primo accesso, dove parteciperanno i genitori e il medico, il medico legale di parte e inizieranno a pianificare tutto il percorso terapeutico solo per alleviare il dolore".