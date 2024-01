Dreams and Realities, la puntata del 31 gennaio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato mercoledì 31 gennaio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Dicle si accorge di essere quasi al verde e cerca aiuto e sostegno dai suoi colleghi fingendo che i problemi finanziari siano di un'amica. Nel frattempo, Setenay è sull'orlo di un esaurimento nervoso. Emre non la sta aiutando nell'organizzazione del loro matrimonio e questo crea una certa tensione nella coppia. Intanto, Gunes fa la terribile scoperta che allo studio in cui lavora, sono tutti convinti che Meryem abbia una relazione con il capo che, fra l'altro, è anche sposato. Insieme alle altre ragazze, decide di affrontarla e di chiederle spiegazioni. Ma, al dunque, Meryem è reticente e ha una buona risposta a ogni perplessità delle amiche, le quali, invece, temono che si sia invischiata in affari poco sicuri.

Dreams and Realities: il cast della serie

Nel cast di Dreams and Realities, troviamo l'attrice turca Özge Gürel, nota e amata dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Özge ha ottenuto il successo internazionale grazie al personaggio di Oyku in Cherry Season - La stagione del cuore. Sul set di questa serie ha conosciuto il futuro marito Serkan Çayoğlu, il protagonista maschile.

Gürel interpreta Dicle, una delle donne protagoniste, a fianco di Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem).

Oltre a Gurel, i fan più attenti delle serie turche troveranno dei volti a loro familiari. Serkay Tütüncü, nel ruolo di Alaze, aveva interpretato il cuoco Ozan in Mr. Wrong. Alican Aytekin, che in Dreams and Realities dà il volto a Cihan, aveva interpretato Seyfi in Love Is in the Air.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE