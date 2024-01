Dreams and Realities – La forza dei sogni (titolo originale: Hayaller ve Hayatlar) è la nuova serie turca in esclusiva su Mediaset Infinity, disponibile dal 29 gennaio.

Nella trama, scritta dalla sceneggiatrice di DayDreamer, cinque donne ambiziose cercano di realizzare i propri sogni nella vivace Istanbul. Dopo un tragico evento, le loro vite subiscono una svolta irreversibile.

Nel video qui sopra, conosciamo il cast e i personaggi di Dreams and Realities. Su Mediaset Infinity potete scoprire trama, cast e anticipazioni di Dreams and Realities.

Dreams and Realities – La forza dei sogni, cast e personaggi

Aybüke Pusat (Günes), Yesim Ceren Bozoglu (Melike), Özge Gürel (Dicle) e Beyza Sekerci (Meryem)

Tra le protagoniste, spicca l'aspirante scrittrice Dicle, interpretata da Özge Gürel, nata nel 1987. Özge ha ottenuto il successo con il personaggio di Oyku in Cherry Season - La stagione del cuore. Sul set di questa serie ha conosciuto il futuro marito Serkan Çayoğlu, il protagonista maschile. Nel 2017 ha interpretato il ruolo di Nazli nella serie Bitter Sweet - Ingredienti d'amore accanto all'attore Can Yaman, con cui ha collaborato anche tre anni dopo in Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Aybüke Pusat interpreta Gunes, un'aspirante avvocato. Nata nel 1995, ha studiato balletto e nel 2014 è stata proclamata Miss Terra Turchia. Ha fatto il suo debutto come attrice in Medcezir, il remake turco di The O.C..

Setenay, con il sogno di diventare una curatrice di mostre d'arte, è interpretata da Melisa Aslı Pamuk, nata nel 1991 e incoronata Miss Turchia 2011. Il successo come modella l'ha portata a intraprendere la carriera di attrice.

Melike, con il sogno di diventare un'imprenditrice edile, è interpretata da Yeşim Ceren Bozoğlu, nata nel 1974, con una carriera iniziata a teatro prima di approdare a film e serie TV. Si dedica anche all'insegnamento e al doppiaggio.

Infine, Beyza Şekerci interpreta Meryem, nata nel 1988 e attiva come attrice per TV e cinema dal 2005.

Nel cast troviamo anche altri attori turchi noti al pubblico italiano, come Serkay Tütüncü nel ruolo di Alaze, già cuoco Ozan in Mr. Wrong - Lezioni d'amore. Özge Özacar interpreta Mehveş, nota per il ruolo di Azra Yılmaz nella serie Come sorelle. Alican Aytekin, che interpreta Cihan, ha recitato come fotografo in Cherry Season e ha dato il volto a Seyfi in Love Is in the Air.

