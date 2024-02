Dreams and Realities, la puntata del 21 febbraio in streaming

Nella puntata della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicata mercoledì 21 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Dicle mette alla prova Sergen con una serie di test trovati su internet, ma lui sembra refrattario a ogni tipo di sollecitazione amorosa. Continuando con la storia del finto fidanzato, organizza una terapia di coppia, finendo poi per andarci con Gunes e Melike e arrivando a capire, in quella occasione, ciò che vorrebbe veramente. Purtroppo le sue bugie sono ormai troppe e la cosa rischia seriamente di ritorcerglisi contro. Gunes è sempre alla ricerca del fascicolo legato a Meryem, ma riceve un brutto colpo quando scopre che l'archivio dove era custodito è inagibile e tutti i fascicoli sono stati spostati altrove.

