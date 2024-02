Dreams and Realities, la puntata dell'1 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato giovedì 1 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, è il giorno delle nozze di Setenay, ma i problemi sono tanti, a partire dalla preparazione. Il salone di bellezza dove la sposa dovrebbe essere truccata e pettinata in pace è assaltato dalle parenti di sposo e sposa che monopolizzano parrucchiere e truccatrice. Solo un deciso intervento di Melike permette a Setenay di essere pronta in tempo. Prima di tutto però ci sono le foto, ma Emre non ha prenotato per tempo, quindi sono costretti a farle in un posto pieno di sposi, con grande dispiacere di Setenay. Intanto Meryem ha deciso di non intervenire alla cerimonia, ma poi ci ripensa e si veste in fretta. Mentre sta per uscire, riceve una misteriosa visita.

Dreams and Realities: il cast della serie

Nel cast di Dreams and Realities, troviamo l'attrice turca Özge Gürel, nota e amata dal pubblico italiano per i suoi ruoli in Bitter Sweet - Ingredienti d'amore e Mr Wrong - Lezioni d'amore.

Özge ha ottenuto il successo internazionale grazie al personaggio di Oyku in Cherry Season - La stagione del cuore. Sul set di questa serie ha conosciuto il futuro marito Serkan Çayoğlu, il protagonista maschile.

Gürel interpreta Dicle, una delle donne protagoniste, a fianco di Aybüke Pusat (Güneş), Melisa Aslı Pamuk (Setenay), Yeşim Ceren Boz (Melike) e Beyza Sekerci (Meryem).

Oltre a Gurel, i fan più attenti delle serie turche troveranno dei volti a loro familiari. Serkay Tütüncü, nel ruolo di Alaze, aveva interpretato il cuoco Ozan in Mr. Wrong. Alican Aytekin, che in Dreams and Realities dà il volto a Cihan, aveva interpretato Seyfi in Love Is in the Air.

